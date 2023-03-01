Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:07, 1 марта 2023Россия

В Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

Володин заявил о внесении в ГД поправок об ответственности за дискредитацию участников СВО

Фото: пресс-служба Госдумы России / РИА Новости

Депутаты внесли в Государственную Думу проект поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных нарушениях (КоАП) об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Политик пояснил, что любые публичные действия и распространение заведомо ложной информации, направленной на дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России, а также добровольцев и тех, кто содействует выполнению возложенных на Вооруженные силы, недопустимы.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

«Наказание нарушителям грозит строгое: штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до пятнадцати лет», — уточнил Володин.

По его словам, такая законодательная инициатива защитит всех людей, которые участвуют в боевых действиях в ходе СВО и обеспечивают безопасность России. Второе чтение пройдет в четверг, 2 марта, в случае поддержки поправок третье чтение состоится во вторник, 14 марта.

В России уже действует закон о наказании за фейки про Вооруженные силы России. Закон об уголовном наказании за это подписал 4 марта президент Владимир Путин. Максимальное наказание для тех, кто распространяет заведомо ложную информацию о Вооруженных силах России, составляет до 15 лет лишения свободы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
МИД перечислил долгосрочных союзников России
Стало известно о попытке Саркози довести Меркель до слез
Сексолог перечислила худшие поступки мужчин в постели
В российском городе нашли расчлененное тело пропавшего пресс-секретаря суда
Студент бросил университет ради OnlyFans и стал миллионером
Российский полицейский умер после случайного выстрела напарника
В ЛНР заявили об отправленных Киевом на фронт подростках
В ЛНР заявили о привлечении украинских подростков к боевым действиям
Главы министерств обороны США и Китая не разговаривали три месяца
СКР возбудил уголовное дело после обнаружения задушенной женщины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.