В Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

Володин заявил о внесении в ГД поправок об ответственности за дискредитацию участников СВО

Депутаты внесли в Государственную Думу проект поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных нарушениях (КоАП) об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Политик пояснил, что любые публичные действия и распространение заведомо ложной информации, направленной на дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России, а также добровольцев и тех, кто содействует выполнению возложенных на Вооруженные силы, недопустимы.

«Наказание нарушителям грозит строгое: штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до пятнадцати лет», — уточнил Володин.

По его словам, такая законодательная инициатива защитит всех людей, которые участвуют в боевых действиях в ходе СВО и обеспечивают безопасность России. Второе чтение пройдет в четверг, 2 марта, в случае поддержки поправок третье чтение состоится во вторник, 14 марта.

В России уже действует закон о наказании за фейки про Вооруженные силы России. Закон об уголовном наказании за это подписал 4 марта президент Владимир Путин. Максимальное наказание для тех, кто распространяет заведомо ложную информацию о Вооруженных силах России, составляет до 15 лет лишения свободы.