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13:01, 15 марта 2023Бывший СССР

В Госдуме объяснили значение боев за Артемовск

Депутат Госдумы Швыткин: Киев продолжает бои за Артемовск, чтобы получить новое оружие

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Задача России в боях за Артемовск — выполнить задачу верховного главнокомандующего Владимира Путина по освобождению Донбасса, а Украины — продемонстрировать, что она делает все возможное для обескровливания российской армии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Наша цель — обеспечить выполнение задачи верховного главнокомандующего по освобождению Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, хочет показать Западу, что делает все возможное для того, чтобы обескровить армию России. Ему это нужно для того, чтобы получить новые виды вооружений, финансовые средства», — считает Швыткин.

Он добавил, что для Украины Артемовск не имеет стратегического значения. Цель боев за него — только продемонстрировать готовность сражаться.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что оборона Артемовска будет усилена. Он рассказал, что провел заседание ставки, в ходе которых прозвучали доклады главкома, командующих направлений, а также разведки. «Есть четкая позиция всей ставки: усиливать направление оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" и Бахмут», — сказал украинский лидер.

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Варвара Кошечкина
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