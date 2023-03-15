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16:12, 15 марта 2023Мир

Британия увеличит траты на оборону

Минфин Великобритании: за пять лет страна увеличит оборонный бюджет на 11 млрд фунтов

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Власти Великобритании решили увеличить траты на национальную оборону. Об этом, выступая в парламенте с бюджетным посланием, заявил глава Минфина страны Джереми Хант, передает CNBC.

Министр сообщил, что за ближайшие пять лет оборонный бюджет Великобритании увеличится на 11 миллиардов фунтов стерлингов. В результате к 2025 году он достигнет отметки в 2,25 процента ВВП.

«Мы были первой крупной европейской страной, которая взяла на себя обязательство выделять 2 процента от ВВП на оборону, и мы увеличим этот показатель до 2,5 процента, как только налогово-бюджетные и экономические условия это позволят», — сказал глава Минфина.

Кроме того, по словам Ханта, 30 миллионов фунтов стерлингов будут выделены на поддержку ветеранов.

Ранее власти Великобритании назвали противостояние российской угрозе самым актуальным приоритетом нацбезопасности. В стране выразили беспокойство по поводу углубляющегося партнерства между Россией и Ираном, а также Китаем.

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Полина Матюхина
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