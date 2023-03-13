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20:22, 13 марта 2023Мир

В Британии назвали приоритетом противостояние российской угрозе

В Британии назвали приоритетом противостояние угрозе безопасности Европы со стороны России

Фото: Vuk Valcic / Globallookpress.com

Власти Великобритании назвали приоритетом противостояние угрозе, которая исходит со стороны России. Об этом говорится в обновленной оборонной стратегии страны.

«Наиболее актуальным приоритетом национальной безопасности и внешней политики в краткосрочной и среднесрочной перспективе является устранение угрозы, которую Россия представляет для безопасности Европы», — сказано в документе.

В стране выразили беспокойство по поводу углубляющегося сотрудничества России с Китаем, а также Ираном после начала спецоперации на Украине. В стратегии также отмечается, что поддержка Украины в восстановлении суверенитета является важной задачей для Британии.

Ранее представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что Лондон готов вернуться к совместному решению мировых проблем с Москвой. Однако, по его словам, это будет возможно только после окончания украинского конфликта.

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Полина Матюхина
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