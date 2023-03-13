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19:10, 13 марта 2023Мир

Британия заявила о готовности вернуться к диалогу с Россией

Британия вернется к решению мировых проблем вместе с РФ по окончании конфликта на Украине
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Leon Neal / Reuters

Великобритания готова вернуться к совместному с Россией решению мировых проблем после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, передает ТАСС.

В офисе главы правительства пояснили, что на данный момент каналы диалога и деэскалации с Москвой существенно ограничены, однако они могут быть восстановлены.

«Мы хотим работать с Россией, когда наступит подходящий [момент] для этого, чтобы управлять системными рисками в сфере геополитики», — заметил сотрудник канцелярии Сунака. Он добавил, что Лондон готов сотрудничать с любой страной при условии стабильности мирового порядка, который был подорван в результате начала российской спецоперации.

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Ранее из совместного заявления офиса британского премьер-министра и МИД стало известно, что обновленная оборонная и внешнеполитическая стратегия страны обозначила главный приоритет в противодействии геополитической угрозе — это «противодействие фундаментальному риску для европейской безопасности со стороны России».

10 марта Сунак выразил мнение, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров, однако для этого нужно обеспечить ей максимально прочные позиции. Его заявление прозвучало по итогам переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном.

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Варвара Кошечкина
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