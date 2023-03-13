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13:06, 13 марта 2023Мир

В Британии обозначили главный стратегический приоритет

В стратегии обороны Британии признали приоритетом противодействие российским угрозам

Фото: Ben Birchall / Reuters

Обновленная оборонная и внешнеполитическая стратегия Великобритании обозначила главный приоритет в противодействии геополитической угрозе. Об этом говорится в совместном заявлении офиса премьер-министра и МИД.

«Доклад представляет несколько приоритетов в борьбе с угрозами (...) Первый и самый главный — это противодействие фундаментальному риску для европейской безопасности со стороны России», — сказано в документе.

Там также отмечается, что украинский кризис усилил возможные последствия для безопасности и благосостояния британцев. Помимо этого, оборонная стратегия предполагает модернизацию ядерного арсенала страны и финансирование следующего этапа программы подводных лодок AUKUS.

Кроме того, Лондон планирует адаптировать подход к Пекину, чтобы справиться с «эпохальным вызовом» в виде военной, финансовой и дипломатической деятельности Коммунистической партии Китая.

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Анастасия Заикина
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