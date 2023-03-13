В Британии обозначили главный стратегический приоритет

В стратегии обороны Британии признали приоритетом противодействие российским угрозам

Обновленная оборонная и внешнеполитическая стратегия Великобритании обозначила главный приоритет в противодействии геополитической угрозе. Об этом говорится в совместном заявлении офиса премьер-министра и МИД.

«Доклад представляет несколько приоритетов в борьбе с угрозами (...) Первый и самый главный — это противодействие фундаментальному риску для европейской безопасности со стороны России», — сказано в документе.

Там также отмечается, что украинский кризис усилил возможные последствия для безопасности и благосостояния британцев. Помимо этого, оборонная стратегия предполагает модернизацию ядерного арсенала страны и финансирование следующего этапа программы подводных лодок AUKUS.

Кроме того, Лондон планирует адаптировать подход к Пекину, чтобы справиться с «эпохальным вызовом» в виде военной, финансовой и дипломатической деятельности Коммунистической партии Китая.

