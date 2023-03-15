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09:20, 15 марта 2023Среда обитания

Известная писательница назвала отличие москвичей от петербуржцев

Писательница Буржская назвала отсутствие снобизма отличием москвичей от петербуржцев

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Отсутствие снобизма отличает москвичей от петербуржцев. Такую разницу между жителями двух российских городов назвала известная писательница Ксения Буржская в интервью «Москвич MAG».

«Мне кажется, москвичи очень добрые и принимающие. В этом смысле в них нет питерского снобизма, который есть, например, у меня», — отметила Ксения. По ее мнению, такие особенности жителей столицы связаны с тем, что в Москве живут представители различных национальностей. Писательница считает, что в такой обстановке проще научиться принятию других людей.

Буржская добавила, что у москвичей, в отличие от петербуржцев, нет комплексов. «В Питере в последних классах школы у нас был прямо культ, что все питерское круче, чем московское. Я уверена, что в Москве такого не было. У москвича нет комплекса — он и так москвич, а у всех остальных есть потребность себя как-то описать и вставить в рамки», — поделилась Ксения.

В декабре 2022 года звезда шоу «Аншлаг» Юрий Гальцев заявил, что не видит разницы между жителями Москвы и Санкт-Петербурга. Он отметил, что о различиях между людьми из разных городов чаще всего говорят именно москвичи.

Александра Качан
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