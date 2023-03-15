Известная писательница назвала отличие москвичей от петербуржцев

Писательница Буржская назвала отсутствие снобизма отличием москвичей от петербуржцев

Отсутствие снобизма отличает москвичей от петербуржцев. Такую разницу между жителями двух российских городов назвала известная писательница Ксения Буржская в интервью «Москвич MAG».

«Мне кажется, москвичи очень добрые и принимающие. В этом смысле в них нет питерского снобизма, который есть, например, у меня», — отметила Ксения. По ее мнению, такие особенности жителей столицы связаны с тем, что в Москве живут представители различных национальностей. Писательница считает, что в такой обстановке проще научиться принятию других людей.

Буржская добавила, что у москвичей, в отличие от петербуржцев, нет комплексов. «В Питере в последних классах школы у нас был прямо культ, что все питерское круче, чем московское. Я уверена, что в Москве такого не было. У москвича нет комплекса — он и так москвич, а у всех остальных есть потребность себя как-то описать и вставить в рамки», — поделилась Ксения.

В декабре 2022 года звезда шоу «Аншлаг» Юрий Гальцев заявил, что не видит разницы между жителями Москвы и Санкт-Петербурга. Он отметил, что о различиях между людьми из разных городов чаще всего говорят именно москвичи.