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15:35, 26 декабря 2022Среда обитания

Звезда «Аншлага» высказался об отличии москвичей от петербуржцев

Артист эстрады Юрий Гальцев заявил, что между москвичами и петербуржцами нет отличий

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Российский артист эстрады, звезда шоу «Аншлаг» Юрий Гальцев считает, что между жителями Москвы и Санкт-Петербурга нет отличий. Он высказал свое мнение в разговоре с изданием «Москвич Mag».

По словам Гальцева, между москвичами и петербуржцами не существует существенных отличий. «Нужно просто оставаться человеком. По поводу того, что "мы, столичные, отличаемся", я больше слышу от самих москвичей, причем в других городах», — заявил Гальцев.

Артист также сообщил, что живет в Петербурге, но регулярно бывает в Москве. Переезд в столицу он не рассматривает. «Мне хватает того, что я приезжаю в столицу. Всем ведь невозможно жить в Москве! Да и в Питере тоже. У нас есть прекрасные города — Иркутск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск — со своими прекрасными театрами», — уточнил Гальцев.

В октябре актриса театра и кино Елизавета Боярская ответила на вопрос о распространенном мнении о медлительности жителей Санкт-Петербурга, отметив, что не разделяет подобную точку зрения.

Нина Ташевская
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