Елизавета Боярская ответила на вопрос о медлительности петербуржцев

Актриса Елизавета Боярская рассказала, что не считает петербуржцев медлительными

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская ответила на вопрос о распространенном мнении о медлительности жителей Санкт-Петербурга. Своим мнением она поделилась в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Боярская заявила, что живет в Санкт-Петербурге и не считает, что горожане живут в медленном ритме. «Я не знаю, чем отличаются москвичи и петербуржцы: москвичи говорят, с питерцами каши не сваришь — они заторможенные; никогда в жизни этого не замечала — моя жизнь движется с такой скоростью, что и вокруг все несутся в таком ритме», — сказала актриса.

Артистка также упомянула распространенное мнение, что с жителями Санкт-Петербурга якобы трудно вести бизнес из-за их неторопливости. Однако она не смогла согласиться с этим. «Говорят, что сейчас Петербург — столица гастрономических изысков, и этого не замечаю: про все хорошие рестораны узнаю от московских друзей, которые спрашивают, были ли мы там-то: сижу с ручкой и записываю», — уточнила Боярская.

Ранее российская актриса Лукерья Ильяшенко, известная по сериалу «Сладкая жизнь», сравнила москвичей и петербуржцев. Она заявила, что жители двух городов отличаются только названием. «Люди более или менее везде одинаковые, хорошие и плохие одновременно», — пояснила Ильяшенко.