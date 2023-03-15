Сестру Кардашьян уличили в неудачном фотошопе на снимках в откровенном платье

Телезвезду Хлои Кардашьян уличили в неудачном фотошопе на снимках в откровенном платье

Сестра звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян поделилась снимками в откровенном наряде и пользователи сети уличили ее в неудачном фотошопе. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото знаменитость предстала в серебристом корсетном мини-платье со шнуровкой по бокам итальянского бренда Dolce & Gabbana. Она дополнила образ массивной цепочкой и кольцами, сделала маникюр в тон одежде и распустила волосы. При этом предпринимательница сменила перед камерой несколько поз.

В свою очередь подписчики высказались о внешнем виде Кардашьян в комментариях. Так, они указали на особенности фигуры бизнесвумен, которые показались им странными, в том числе на чрезмерно изогнутые талию и бедро. При этом впоследствии блогерша удалила снимок с искривленной ногой.

«Что с твоей ногой на фото?», «Что случилось со спиной?», «У нее вмятина на ноге», «Ее нога была неестественно изогнута, если вы знаете человеческую анатомию, а теперь она удалила снимок, потому что это выглядело жутко», «Фотошоп пошел не по плану», «Покажи кадры без фильтров и ретуши», — возмутились юзеры.

В феврале Хлои Кардашьян поделилась снимками в откровенном наряде и восхитила фанатов. 38-летняя знаменитость показала подтянутое тело, позируя у стены в микробикини люксового бренда Dolce & Gabbana серебристого цвета.