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01:00, 15 февраля 2023Ценности

Хлои Кардашьян показала тело на фото в микро-бикини

Телезвезда Хлои Кардашьян показала тело на фото в микро-бикини Dolce & Gabbana

Фото: @khloekardashian

Американская телезвезда Хлои Кардашьян поделилась снимками в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

38-летняя знаменитость показала подтянутое тело, позируя у стены в микро-бикини люксового бренда Dolce & Gabbana серебристого цвета, который представлен в ассортименте марки за 485 фунтов стерлингов (43 тысячи рублей). При этом волосы предпринимательницы распущены, а ее образ дополняют черные солнцезащитные очки и несколько браслетов с колье.

Подписчики оценили внешний вид бизнесвумен на фото в многочисленных комментариях под публикацией. «Просто вау», «Лучшая из семьи Кардашьян», «Секси Хлои», «Какая фигура», «Обожаю тебя», «Продолжай в том же духе», «Настоящая работа над собой», — высказывались фанаты.

Ранее в феврале сестру Хлои Кардашьян Кендалл Дженнер уличили в фотошопе на новом снимке в бикини. Знаменитость поделилась кадрами с отдыха, на которых она запечатлена у океана, а также на вилле и шезлонге в различной пляжной одежде. Подписчики уличили Дженнер в фотошопе из-за чересчур длинной ладони модели на данном снимке.

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Майя Пономаренко
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