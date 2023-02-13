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09:34, 13 февраля 2023Ценности

Кендалл Дженнер уличили в фотошопе на новом снимке в бикини

Модель Кендалл Дженнер уличили в фотошопе из-за чересчур длинной ладони на снимке в бикини

Фото: @kendalljenner

Американская модель Кендалл Дженнер опубликовала новую серию снимков в купальнике и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость поделилась кадрами с отдыха, на которых она запечатлена у океана, а также на вилле и шезлонге в различной пляжной одежде. На одном из изображений телезвезда позирует спиной к фотографу в бикини из бусин зеленого цвета, плавки которого выполнены в виде стрингов. При этом волосы манекенщицы распущены, а на лице отсутствует макияж.

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Подписчики уличили Дженнер в фотошопе из-за чересчур длинной ладони модели на данном снимке, который набрал почти шесть миллионов лайков. «Твою ладонь прижала дверь?», «А что случилось с рукой?», «Зачем делать ретушь и так идеального тела?», «Мне кажется, тебе надо к доктору, посмотри на свою руку», «Все прекрасно, но с ладонью явно проблемы», — высказывались многочисленные фанаты в комментариях.

В декабре 2022 года пуховик Кендалл Дженнер за полмиллиона рублей также стал мемом в сети. Телезвезда снялась в укороченном кожаном бомбере цвета хаки люксового бренда Loewe. Поклонники не оценили верхнюю одежду манекенщицы и прозвали объемную куртку самой уродливой в мире.

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Майя Пономаренко
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