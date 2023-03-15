«АвтоВАЗ» запустил собственную программу утилизации

«АвтоВАЗ»: покупатели новых Lada Granta получат скидку при сдаче старого автомобиля дилеру

Покупатели новых автомобилей Lada Granta смогут получить скидку при сдаче старой машины, выходящей из эксплуатации, дилеру — автомобиль будет отправлен на переработку. О запуске собственной программы утилизации «АвтоВАЗ» сообщил на своем сайте.

Выгода при покупке Lada Granta 2023 года выпуска в таком случае составит 70 тысяч рублей, при покупке аналогичной модели 2022 года — 80 тысяч рублей.

Одним из условий программы утилизации Lada является то, что сдаваемый дилеру автомобиль должен быть не младше 8 лет, и находиться в собственности владельца не менее года. При этом у автомобиля должны присутствовать основные конструктивные элементы, обеспечивающие передвижение (кузов, двигатель, колеса, органы управления и прочее).

Ранее российский автопроизводитель анонсировал повышение цен на свои машины. С марта они вырастут примерно на два процента.