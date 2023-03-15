Легендарный инвестор назвал крах SVB первой ласточкой кризиса

Рэй Далио назвал крах банка SVB первой ласточкой надвигающегося серьезного кризиса

Легендарный инвестор Рэй Далио назвал крах банка Silicon Valley Bank (SVB) первой ласточкой надвигающегося серьезного кризиса. Слова миллиардера приводит Business Insider.

Основатель инвесткомпании Bridgewater Associates уверен, что последствия будут ощущаться не только в сфере венчурных инвестиций, но и во всем финансовом секторе. Далио полагает, что в перспективе Федеральная резервная система, которая в США выполняет функции центробанка, продолжит ужесточать денежно-кредитную политику. Так что в итоге могут рухнуть еще несколько компаний — им придется продавать активы с большими убытками.

Со своей стороны американский миллиардер, основатель хедж-фонда Citadel Гриффин говорил, что американский капитализм рушится на глазах. Гриффин уверен, что «из-за того, что правительство полностью выручило вкладчиков», произошла потеря финансовой дисциплины, а властям не стоило предпринимать такие решительные меры.

Silicon Valley Bank стал крупнейшим обанкротившимся банком со времен финансового кризиса 2008-го. Он занимал 16 место по величине активов.