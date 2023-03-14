Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:52, 14 марта 2023Экономика

Миллиардер Гриффин заявил о крушении американского капитализма

Основатель Citadel Гриффин: американский капитализм рушится на глазах
Кеннет Гриффин

Кеннет Гриффин. Фото: Mike Blake / Reuters

Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Citadel Гриффин объявил, что американский капитализм рушится на глазах. Об этом он сказал в разговоре с The Financial Times.

Так он отреагировал на меры по оказанию помощи Silicon Valley Bank (SVB), обнародованные американскими регуляторами. Гриффин уверен, что «из-за того, что правительство полностью выручило вкладчиков» произошла потеря финансовой дисциплины, а властям не стоило предпринимать такие решительные меры. «Это было бы отличным уроком морального риска. Потери для вкладчиков были бы несущественными, и это привело бы к повышению значения управления рисками», — полагает миллиардер.

Silicon Valley Bank стал крупнейшим обанкротившимся банком со времен финансового кризиса 2008-го. Он занимал 16 место по величине активов. О его банкротстве стало известно 11 марта. Вскоре был закрыт еще один крупный банк — нью-йоркский Signature Bank. Президент США заверил американцев, что банковская система страны находится в безопасности, и пообещал, что кризис не причинит ущерба налогоплательщикам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кремль назвал условия для перехода ситуации на Украине в новое русло
Россиянин обвинил охранников супермаркета в похищении и избиении кастетом
Подсчитан объем «теневых резервов» России за рубежом
В СПЧ предложили ввести учет всех собак в России
Протестующие под христианским знаменем грузинские консерваторы попали на видео
В Кремле не обнаружили влияния банковского кризиса в США на российскую экономику
Инвалиду-колясочнику отказали в посадке в российский самолет по одной причине
Аксенов предложил законодательно «обнулить» выступающих против России людей
Синоптик назвал первый признак весеннего сценария погоды
Глава WADA заявил о недоверии к антидопинговой системе в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.