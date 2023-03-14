Миллиардер Гриффин заявил о крушении американского капитализма

Основатель Citadel Гриффин: американский капитализм рушится на глазах

Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Citadel Гриффин объявил, что американский капитализм рушится на глазах. Об этом он сказал в разговоре с The Financial Times.

Так он отреагировал на меры по оказанию помощи Silicon Valley Bank (SVB), обнародованные американскими регуляторами. Гриффин уверен, что «из-за того, что правительство полностью выручило вкладчиков» произошла потеря финансовой дисциплины, а властям не стоило предпринимать такие решительные меры. «Это было бы отличным уроком морального риска. Потери для вкладчиков были бы несущественными, и это привело бы к повышению значения управления рисками», — полагает миллиардер.

Silicon Valley Bank стал крупнейшим обанкротившимся банком со времен финансового кризиса 2008-го. Он занимал 16 место по величине активов. О его банкротстве стало известно 11 марта. Вскоре был закрыт еще один крупный банк — нью-йоркский Signature Bank. Президент США заверил американцев, что банковская система страны находится в безопасности, и пообещал, что кризис не причинит ущерба налогоплательщикам.