Советник главы ДНР заявил об оставлении Украиной тел своих погибших солдат

Советник главы ДНР Гагин заявил, что с осени ВСУ перестали активно забирать своих погибших

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с осени перестали активно забирать своих погибших солдат с линии соприкосновения, число оставленных мертвых украинских военнослужащих насчитывает тысячи, заявил советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала Россия 24.

«Это можно связывать либо с тем, что противник пытается скрывать реальные потери, либо пытается избежать каких-то социальных выплат, любо какого-то народного гнева на фоне той насильственной мобилизации», — объяснил Гагин.

Он также отметил, что на линии соприкосновения остаются лежать тысячи тел солдат ВСУ. «Они не входят в общую статистику убитых либо раненых, не входят в статистику потерь. То есть все потери, которые противник обнародует у себя и в иностранной прессе в том числе, они не совсем корректные», — добавил советник главы ДНР.

Ранее в оставлении своих погибших военнослужащих ВСУ обвинил боец ЧВК «Вагнер». По его словам, Украина не забирает, а также не обменивает тела погибших под Артемовском (украинское название — Бахмут). При этом российский боец подчеркнул, что «Вагнер» не препятствует организации обмена телами погибших.