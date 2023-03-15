Боец «Вагнера» заявил о бросающих тела погибших украинских военных

Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ бросают тела сослуживцев под Артемовском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не забирают и не обменивают тела погибших сослуживцев под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом рассказал РИА Новости боец группы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

По его словам, украинские военные бросают тела сослуживцев. При этом собеседник агентства подчеркнул, что бойцы «Вагнера» не препятствуют организации обмена телами погибших. «То есть им никто не мешает это сделать, никто руки не связывает, как говорится, то есть пожалуйста — приходите, забирайте», — сказал он.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ бросают тела погибших при отступлении в районе Кременной.