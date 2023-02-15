Минобороны России сообщило об отступлении ВСУ со своих рубежей в ЛНР

Минобороны России сообщило, что солдаты ВСУ отступили с занятых ранее рубежей в ЛНР

Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) оттеснили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с занятых ими ранее рубежей в Луганской народной республике (ЛНР).

«Мотострелки ЦВО прорвали эшелонированную оборону противника в лесистой местности в ЛНР», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что украинские военные были вынуждены беспорядочно отступать на расстояние до трех километров от занимаемых ими ранее рубежей, оставляя военное имущество и тела убитых сослуживцев, поскольку даже вторая вражеская линия обороны оказалась не в состоянии сдержать натиск российских войск.

В Минобороны добавили, что во время отхода ВСУ дистанционно заминировали район противопехотными минами. Отмечается, что это не помешало российским военным закрепиться на отбитых у противника рубежах и продолжить наступление.

Ранее боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заявил, что ВСУ занимаются переброской новой техники и подразделений в Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР). Несмотря на сопротивление, штурмовые подразделения «Вагнера» двигаются вперед в Артемовске и его пригороде, добавил он.