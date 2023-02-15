Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:15, 15 февраля 2023Россия

Минобороны России сообщило об отступлении ВСУ со своих рубежей в ЛНР

Минобороны России сообщило, что солдаты ВСУ отступили с занятых ранее рубежей в ЛНР

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) оттеснили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с занятых ими ранее рубежей в Луганской народной республике (ЛНР).

«Мотострелки ЦВО прорвали эшелонированную оборону противника в лесистой местности в ЛНР», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что украинские военные были вынуждены беспорядочно отступать на расстояние до трех километров от занимаемых ими ранее рубежей, оставляя военное имущество и тела убитых сослуживцев, поскольку даже вторая вражеская линия обороны оказалась не в состоянии сдержать натиск российских войск.

В Минобороны добавили, что во время отхода ВСУ дистанционно заминировали район противопехотными минами. Отмечается, что это не помешало российским военным закрепиться на отбитых у противника рубежах и продолжить наступление.

Ранее боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заявил, что ВСУ занимаются переброской новой техники и подразделений в Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР). Несмотря на сопротивление, штурмовые подразделения «Вагнера» двигаются вперед в Артемовске и его пригороде, добавил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Журналист рассказал о решении Байдена «дать немцам замерзнуть» ради Украины
Определены районы Москвы с максимальным предложением жилья
В России рассказали о возможностях тактического ядерного оружия
Создание в США межведомственной группы для анализа феномена НЛО объяснили
В России предложили ввести ограничения на ввоз семян из недружестенных стран
Минобороны России сообщило об отступлении ВСУ со своих рубежей в ЛНР
Мать жениха решила сделать невесте сюрприз на вечеринке и испортила торжество
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек выбрали новый дом
В России допустили улучшение прогноза социально-экономического развития
В Швеции допустили вступление в НАТО после Финляндии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.