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08:42, 10 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР обвинили украинских военных в оставлении тел погибших

Марочко заявил, что ВСУ бросают тела погибших при отступлении в районе Кременной

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают тела своих погибших при отступлении в районе Кременной. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По словам Марочко, российские военные находят в кременских лесах большое количество оставленных тел украинских военнослужащих. Он также отметил, что во время огневого контакта и ближних боев киевские силовики в основном отходят «налегке», бросая даже раненных.

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Алевтина Запольская
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