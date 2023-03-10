В ЛНР обвинили украинских военных в оставлении тел погибших

Марочко заявил, что ВСУ бросают тела погибших при отступлении в районе Кременной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают тела своих погибших при отступлении в районе Кременной. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По словам Марочко, российские военные находят в кременских лесах большое количество оставленных тел украинских военнослужащих. Он также отметил, что во время огневого контакта и ближних боев киевские силовики в основном отходят «налегке», бросая даже раненных.