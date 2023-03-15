Россиянка набила мешок стодолларовыми купюрами и попыталась улететь из страны

В Тюмени таможенники задержали россиянку с незадекларированными 90 тысячами долларов

Жительница Тюмени попыталась пройти зеленый коридор в аэропорту Рощино с 90 тысячами долларов в рюкзаке и была задержана сотрудниками таможенной службы. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

29-летняя россиянка собиралась покинуть страну и улететь в Ташкент. Во время досмотра ее ручной клади инспекторы обнаружили, что в ее рюкзаке спрятан прошитый хлопчатобумажный мешок, набитый пачками стодолларовых купюр. Общая сумма незадекларированных денежных средств составила 90 тысяч долларов.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере»). Россиянке может грозить штраф в 15-кратном размере суммы незаконно перевозимых средств или ограничение свободы на срок до четырех лет.

Ранее в марте в аэропорту Хабаровска задержали гражданина Китая, который пытался незаконно вывезти из России 38,2 тысячи долларов. Мужчина спрятал деньги в нательную сумку под одеждой и проследовал через зеленый коридор, где попался на досмотре сотрудникам таможни.