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13:12, 15 марта 2023Ценности

Искусственный интеллект создал платье для выступлений Медведевой на льду

Искусственный интеллект создал платье для российской фигуристки Евгении Медведевой

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Искусственный интеллект создал платье для выступлений российской фигуристки Евгении Медведевой на льду. Соответствующее сообщение появилось в эфире Первого канала.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала, что ее новый наряд будет представлен в данной технологии для предстоящего турнира по шоу-программам «Русский вызов». «Я ехала из Череповца на автобусе очень долго, длительно и мучительно в другой город. И думала над костюмом, но ничего мне не приходило в голову», — призналась она.

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Однако через некоторое время девушка зашла в специальное приложение и набрала несколько ключевых слов, которые ассоциировались у нее с образом. «И этот искусственный интеллект выдал мне эскиз платья — и я такая: "Вот оно". И на основе варианта, которое создал искусственный интеллект, мы создали мое платье», — пояснила Медведева.

18 марта в спортивном комплекте «Мегаспорт» в Москве состоится турнир, организованный Федерацией фигурного катания на коньках России. Известно, что в нем выступят восемь одиночниц, восемь одиночников и восемь дуэтов.

В октябре 2022 года австралийские стримеры показали на видео, как могли бы выглядеть сестры Кардашьян к настоящему времени, если бы они не обращались к пластической хирургии в прошлом. На созданных с помощью искусственного интеллекта кадрах видно, что Кайли Дженнер и Ким Кардашьян увеличили губы, а Хлои Кардашьян сделала ринопластику и инъекции ботокса. При этом заметно, что лица Кортни Кардашьян и Крис Дженнер практически не изменились.

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Мария Винар
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