В Москве четыре человека пострадали в драке дворников с поножовщиной

РЕН ТВ: четыре человека пострадали в драке дворников с поножовщиной на юге Москвы

На юге столицы четыре человека пострадали в массовой драке дворников с поножовщиной. Об этом РЕН ТВ сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

Драка произошла 14 марта возле дома номер 9 на Шарикоподшипниковской улице. Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых, которые пытались скрыться на автомобиле Mercedes. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что конфликт случился между дворниками и подрядчиками из-за пропажи строительных материалов.

«В результате четверо дворников получили ножевые ранения и были госпитализированы. У всех пострадавших тяжелые ранения с повреждением внутренних органов», — рассказал собеседник канала.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства драки выясняются.

В октябре 2022 года сообщалось, что московские дворники устроили массовую драку на Линейном проезде. Один из мужчин избил палкой до крови своих коллег, после чего прохожие вызвали скорую помощь.