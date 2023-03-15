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19:42, 15 марта 2023Силовые структуры

Аферисты переодели дворника в VIP-клиента банка и похитили 30 миллионов рублей

В Татарстане похожий на VIP-клиента банка дворник похитил 30 миллионов рублей со счета

Фото: Евгений Зайцев / Коммерсантъ

В Татарстане семеро аферистов похитили 30 миллионов рублей с банковского счета. Об этом рассказал замначальника управления угрозыска МВД по республике Рамис Газимов, его цитирует «Бизнес Онлайн».

Мошенники нашли дворника, похожего на VIP-клиента банка, и купили ему модную одежду в дорогих бутиках. В период с 2017 по 2022 год он девять раз забирал деньги от имени реального клиента.

В 2022 году сообщники были задержаны. Пятеро из них сейчас находятся в СИЗО, двое — под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали мошенников, отправлявших песок вместо дорогого текстиля и техники.

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Владимир Шарапов
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