Силовые структуры
Аферисты переодели дворника в VIP-клиента банка и похитили 30 миллионов рублей
В Татарстане похожий на VIP-клиента банка дворник похитил 30 миллионов рублей со счета
В Татарстане семеро аферистов похитили 30 миллионов рублей с банковского счета. Об этом рассказал замначальника управления угрозыска МВД по республике Рамис Газимов, его цитирует «Бизнес Онлайн».
Мошенники нашли дворника, похожего на VIP-клиента банка, и купили ему модную одежду в дорогих бутиках. В период с 2017 по 2022 год он девять раз забирал деньги от имени реального клиента.
В 2022 году сообщники были задержаны. Пятеро из них сейчас находятся в СИЗО, двое — под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали мошенников, отправлявших песок вместо дорогого текстиля и техники.