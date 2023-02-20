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17:42, 20 февраля 2023Силовые структуры

Отправлявших песок и землю вместо дорогого текстиля и техники россиян задержали

В Петербурге задержали мошенников, отправлявших песок вместо дорогого текстиля и техники

Фото: ГУ МВД по Ленинградской области

В Санкт-Петербурге задержали пятерых местных жителей, которые четыре года обманывали покупателей интернет-магазинов. Об этом в понедельник, 20 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По версии правоохранителей, фигуранты создали более 70 онлайн-магазинов, специализирующихся на продажах дорогого текстиля и цифровой техники, однако на деле продавали одежду и белье низкого качества, а также дешевые аналоги гаджетов. При этом произвести полную оплату продавцы требовали до отправки товара, после чего переставали выходить на связь. Покупателям приходили низкопробные товары вместе с пакетами с песком или землей.

Уголовные дела возбуждены по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой») УК РФ после обращения четырех местных жителей. Однако следователи полагают, что от действий фигурантов пострадали порядка 150 человек из 30 российских регионов.

Во время проведения обысков в квартирах и офисах задержанных изъяли порядка двух миллионов рублей, компьютерную технику с базами данных клиентов и образцы продаваемых товаров.

Ранее сообщалось, что кибермошенники похитили у россиянина рекордные полмиллиарда рублей.

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Илона Палей
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