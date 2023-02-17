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16:12, 17 февраля 2023Силовые структуры

Кибермошенники украли у россиянина рекордные полмиллиарда рублей

МВД: кибермошенники похитили у россиянина рекордные полмиллиарда рублей

Фото: Shutterstock

Кибермошенники похитили у россиянина рекордную сумму в полмиллиарда рублей в 2022 году. Об этом заявил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Филипп Немов, передает «Прайм».

По его словам, люди попадают в «тяжелейшие ситуации» в результате обмана преступников, которые неделями могут «выкачивать» деньги из жертвы. Пострадавшие от мошенников в итоге не могут вернуть деньги, так как банки не несут ответственности и не возмещают украденные средства, отметил представитель МВД.

13 февраля сообщалось, что телефонные мошенники уговорили 75-летнюю пенсионерку пройти психиатрическую экспертизу, продать двухкомнатную квартиру и перевести им все деньги. Они на протяжении месяца звонили женщине под видом следователя и сотрудника службы безопасности Центробанка, убеждая, что с ее счета неизвестные пытаются похитить деньги.

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Любовь Ширижик
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