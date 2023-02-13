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20:41, 13 февраля 2023Силовые структуры

Мошенники убедили россиянку пройти психиатрическую экспертизу и продать квартиру

Мошенники убедили пенсионерку пройти психиатрическую экспертизу и продать квартиру

Фото: Unsplash

Телефонные мошенники уговорили 75-летнюю пенсионерку пройти психиатрическую экспертизу, продать двухкомнатную квартиру и перевести им все деньги. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает Telegram-канал Baza.

Мошенники на протяжении месяца звонили женщине под видом следователя и сотрудника службы безопасности Центробанка, убеждая, что с ее счета неизвестные пытаются похитить деньги. По указаниям аферистов, россиянка сняла в банке имеющиеся два миллиона рублей и перевела их якобы на хранение по продиктованным реквизитам.

Позже аферисты сообщили, что пенсионерке нужно срочно продать жилье, так как неизвестные внесли его в залог. Для этого потерпевшая прошла освидетельствование в диспансере. Полученные после продажи квартиры шесть миллионов женщина также отдала мошенникам — часть передала через курьера, часть отправила на банковские счета.

Ранее сообщалось, что в Москве аферисты обманули разработчика систем управления для ракет РВСН на миллион рублей.

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Илона Палей
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