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06:55, 15 марта 2023Россия

В метро Екатеринбурга произошло возгорание

В метро Екатеринбурга произошел пожар в вентиляционной камере из-за короткого замыкания
СюжетПожары в Свердловской области

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На станции екатеринбургского метрополитена «Уралмаш» произошло возгорание из-за короткого замыкания. Об этом сообщила в пресс-служба МЧС Свердловской области в Telegram.

Уточняется, что информация о пожаре поступила в 06:59 по местному времени (04:59 по московскому). «В ходе разведки, проведенной звеньями газодымозащитной службы, в вентиляционной камере был обнаружен очаг пожара», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что замыкание произошло на площади один погонный метр.

На происшествие реагировали 20 единиц спецтехники и 48 человек личного состава. К настоящему моменту возгорание локализовано и ликвидировано. В общей сложности были эвакуированы 385 человек, в том числе 58 детей. Информации о пострадавших не сообщается.

Ранее сильное задымление произошло на станции «Спортивная» Сокольнической линии Московского метрополитена. Сильный дым был виден из-под состава, который находился на станции. Возгорание вызвано проблемами с электродвигателем.

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Марина Совина
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