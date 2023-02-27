Задымление произошло на станции московского метро

Сильное задымление произошло на станции метро «Спортивная» в Москве

Сильное задымление произошло на станции «Спортивная» Сокольнической линии московского метрополитена. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что из-под состава, который находился на станции, был виден сильный дым. Как сообщает Дептранс Москвы в своем Telegram, возгорание вызвано проблемами с электродвигателем.

На данный момент следующие в центр города поезда проезжают станцию без остановки. На месте работают оперативные службы и МЧС. Сотрудники метро эвакуировали пассажиров, сообщили спасатели. По предварительным данным, никто не пострадал.

28 января возгорание произошло на станции московского метро «Каширская». Пожар возник в вестибюле одной из станций столичного метрополитена, находящемся на реконструкции. Со станции эвакуировали 70 рабочих, возгорание оперативно потушили.