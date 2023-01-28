На одной из станций метро в Москве произошел пожар

На станции метро «Каширская» в Москве произошел пожар

На станции метро «Каширская» в Москве произошло возгорание. Об этом ТАСС в субботу, 28 января, сообщили в экстренных службах.

По данным источников агентства, пожар возник в вестибюле одной из станций столичного метрополитена, находящемся на реконструкции. «Около полудня произошел пожар в вестибюле станции метрополитена Каширская, она на стадии строительства», — пояснили они.

Отмечается, что со станции эвакуировали 70 рабочих, а само возгорание оперативно потушили. «Пожар ликвидирован, — добавили собеседники агентства. — Его площадь составила 15 квадратных метров».

Ранее в январе во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга случился мощный пожар. Огонь вспыхнул в автосервисе на Южном шоссе.