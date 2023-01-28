На одной из станций метро в Москве произошел пожар
На станции метро «Каширская» в Москве произошел пожар
На станции метро «Каширская» в Москве произошло возгорание. Об этом ТАСС в субботу, 28 января, сообщили в экстренных службах.
По данным источников агентства, пожар возник в вестибюле одной из станций столичного метрополитена, находящемся на реконструкции. «Около полудня произошел пожар в вестибюле станции метрополитена Каширская, она на стадии строительства», — пояснили они.
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Отмечается, что со станции эвакуировали 70 рабочих, а само возгорание оперативно потушили. «Пожар ликвидирован, — добавили собеседники агентства. — Его площадь составила 15 квадратных метров».
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