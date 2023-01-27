Мощный пожар в петербургском автосервисе сняли на видео

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга сняли на видео мощный пожар в автосервисе

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга случился мощный пожар. Произошедшее попало на видео, запись публикует Telegram-канал «78 Новости».

Огонь вспыхнул в автосервисе на Южном шоссе. На снятых очевидцами кадрах видно, как в небо поднимаются большие клубы черного дыма.

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу уточнили, что загорелась вся площадь ангара размером 15 на 30 метров. Площадь горения составила 450 квадратных метров, сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвуют шесть единиц техники и 28 спасателей.

Ранее в Кирове сняли на видео мощный пожар в Федоровской церкви, заложенной в 1913 году в канун 300-летия дома Романовых.

