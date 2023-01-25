Мощный пожар в российской деревянной церкви сняли на видео

В Кирове сняли на видео мощный пожар в Федоровской церкви

В Кирове на набережной Грина произошел пожар в Федоровской церкви. Его кадры публикует МЧС в Telegram-канале.

На видеозаписи видно, как пожарные пытаются справиться с огнем, который распространяется по верхней части деревянной церкви. Пожар настолько сильный, что идет плотный белый дым, из куполов вырываются языки пламени.

В МЧС сообщили, что при пожаре никто не пострадал, его площадь составила 50 квадратных метров. Рано утром пожар ликвидировали, причины случившегося пока выясняются, продолжается проливка и разбор конструкций.

Федоровская церковь была заложена в 1913 году в канун 300-летия дома Романовых. Храм был закрыт с 1930 по 1945 год, а в 1962-м оказался взорван. В 2007 году на его месте построили деревянную церковь, которая является копией Владимировской церкви из резиденции президента России Владимира Путина на Валдае.

Ранее в селе Воздвиженка Туймазинского района Башкирии сгорела церковь, построенная в XIX веке. Пожар произошел, так как молния ударила в купол церкви.