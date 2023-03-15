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12:13, 15 марта 2023Мир

В России показали видео пролета Су-27 возле американского беспилотника MQ-9

Telegram-канал Fighterbomber показал видео пролета Су-27 возле беспилотника MQ-9

Российский Telegram-канал Fighterbomber показал кадры, как летчик истребителя Су-27 наблюдал пролет американского беспилотника MQ-9.

«Кто думает, что там все очень просто, то вот вам видео того, что и как видит летчик истребителя при встрече с низкоскоростной целью на больших высотах», — подписал автор видео.

Ранее американский телеканал CBS смоделировал падение дрона MQ-9 Reaper в Черном море. На записи видно, как над морем летят два объекта — российский истребитель и американский беспилотник.

О том, что российский истребитель встретился с беспилотником США над Черным морем, стало известно во вторник, 14 марта. Как утверждают в США, причиной стал небезопасный маневр со стороны истребителя Су-27, который задел винт беспилотника. По версии Минобороны России, дрон нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», установленного с начала военной операции на Украине.

Виктория Кондратьева
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