В Петербурге двенадцатилетняя школьница умерла на уроке физкультуры

В Санкт-Петербурге семиклассница умерла во время урока физкультуры

В Санкт-Петербурге семиклассница умерла во время урока физкультуры. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, школа, в которой умерла двенадцатилетняя ученица, расположена в Выборгском районе города. Девочке стало плохо во время пробежки, ей вызвали бригаду врачей, но реанимировать ребенка скорая не смогла.

Уточняется, что у школьницы были проблемы с сердцем — функциональный сердечный шум — которые, тем не менее, не стали причиной для освобождения ученицы от занятий спортом.

Причины смерти ребенка выясняются.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде первоклассник умер на перемене.

