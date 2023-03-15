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17:11, 15 марта 2023Из жизни

Дворецкий принцессы Дианы предрек отсутствие Меган Маркл на коронации Карла III

Daily Mirror: принц Гарри может посетить коронацию Карла III без жены

Фото: Toby Melville / Reuters

Коронация Карла III, скорее всего, пройдет в отсутствие жены принца Гарри Меган Маркл. Такого мнения придерживается бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел, которого цитирует издание Daily Mirror.

64-летний Баррел, которого СМИ называют инсайдером Букингемского дворца, предрек, что «у Меган может не хватить духу» присоединиться к мужу и посетить коронацию вместе с ним.

Бывший дворецкий отметил, что король сохранил моральное превосходство, пригласив принца Гарри и его супругу на коронацию, и добавил, что скандальной паре предстоит сделать ответный ход.

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Принц Гарри и Меган Маркл пока не подтверждали официально, что будут присутствовать на коронации, назначенной на 6 мая. По мнению Баррела, после того как пара публично отвернулась от королевской семьи, они должны оставаться в США. Если же воссоединение все же состоится, неловко будет всем его участникам.

Сможет ли Меган посмотреть в глаза членам семьи, о которых она говорила столько неприятных вещей?

Пол Баррелбывший дворецкий принцессы Дианы

Баррел полагает, что встреча принца Гарри с королевой-консортом Камиллой будет особенно непростой, потому что она заняла место, на котором могла быть его мать, принцесса Диана. Ранее в своих мемуарах «Запасной» принц Гарри упоминал, что они с братом умоляли отца не жениться на Камилле. В тексте книги он неоднократно называл ее «другая женщина».

Пол Баррел с 1976 года служил в семье королевы Елизаветы II, а затем стал дворецким у принцессы Дианы и оставался в этой должности до ее гибели в 1997 году. Книга воспоминаний, которую он издал в 2003 году, стала международным бестселлером.

Ранее сообщалось, что король Карл III с Камиллой и принц Уильям с Кейт Миддлтон не приняли приглашение на крестины дочери принца Гарри.

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Антонина Черташ
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