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16:21, 9 марта 2023Из жизни

Королевская семья отказалась приехать на крещение дочери принца Гарри

People: король Карл III и принц Уильям не приехали на крещении дочери принца Гарри

Фото: Alexi Lubomirski / Duke and Duchess of Sussex

Четверо членов королевской семьи отклонили приглашения на церемонию крещения Лилибет — младшей дочери герцога и герцогини Сассекских принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает People.

Герцог и герцогиня Сассекские крестили Лилибет Диану в пятницу, 3 марта, в их доме в Монтесито, Калифорния. Официальные приглашения на церемонию были отправлены дедушке девочки, королю Карлу III, его жене Камилле, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, однако никто из них не приехал на крещение. Букингемский дворец отказался комментировать их отсутствие, сославшись на то, что это частная жизнь королевской семьи.

Отказ монарха и наследника британского престола участвовать в церемонии крещения Лилибет может быть связан не столько с натянутыми отношениями внутри семьи, сколько с вопросами безопасности. По протоколу монарх и наследник престола не могут совершать авиаперелеты одним бортом. К тому же полет короля и принца Уильяма в США потребовал бы длительного планирования и принятия экстраординарных мер безопасности.

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Принц Гарри и Меган Маркл также использовали церемонию крещения как повод начать публично называть их сына Арчи и дочь Лилибет принцем и принцессой. После смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года и восхождения на престол дедушки детей Карла III Лилибет и Арчи официально были удостоены этих титулов в соответствии с правилами, установленными Георгом V в 1917 году. Однако на сайте Букингемского дворца информацию по-прежнему не обновили: на нем дети принца Гарри все еще значатся как «мистер Арчи Маунтбеттен-Виндзор» и «мисс Лилибет Маунтбеттен-Виндзор», занимая соответственно шестое и седьмое места в линии престолонаследия.

Король до сих пор официально не объявил о присвоении титулов внукам. При этом королевский статус детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон был обновлен сразу после смерти королевы. Источник из королевской семьи сообщает, что король был предупрежден о намерении герцога и герцогини Сассекских начать называть своих детей принцем и принцессой до церемонии крещения. Также задержка может быть связана с тем, что Букингемский дворец хотел убедиться в желании принца Гарри и его супруги сделать это. Например, принц Эдвард и его супруга герцогиня Уэссекская Софи решили не добавлять титул принца и принцессы к именам их детей, внуков покойной королевы.

Согласно заявлению официального представителя герцога и герцогини Сассекских, церемонию провел архиепископ Лос-Анджелеса, преподобный Джон Тейлор. На крещении присутствовала мать Меган Маркл Дория Рэгланд, крестный отец Лилибет Томас Перри, неназванная крестная мать и еще около 20 гостей. После окончания официальной части гости смогли насладиться небольшим банкетом и танцами.

Ранее сообщалось, что коттедж Фрогмор перестал быть официальной резиденцией принца Гарри и Меган Маркл. Небольшой особняк на территории Виндзорского дворца теперь занимает семья принцессы Евгении.

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Антонина Черташ
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