Кардиолог назвала отличия сердечной боли от всех остальных

Кардиолог Виктория Львовская: отличить сердечную боль можно по жжению в грудной клетке

Кардиолог, ревматолог, кандидат медицинских наук Виктория Львовская рассказала, что боль в области сердца часто вызывают межреберная невралгия и изменения в грудном отделе позвоночника, а не проблемы кардиологического характера. Ее цитирует «Москва 24».

Также боли в области сердца часто бывают вызваны нарушением работы пищеварительного тракта, легких, трахеи или воспалением легочной плевры, добавила врач.

Характерным отличием сердечной боли Львовская назвала жжение в грудной клетке. Кроме того, по словам кардиолога, ее можно отличить от всех остальных по давлению, переходящему на плечо, спину, шею, нижнюю челюсть.

Иногда на сердечную боль может указывать изменившееся дыхание. «Либо боль и сдавленность в сердце вместе с нестабильным или ускоренным сердечным ритмом и поверхностным дыханием. Также это может быть внезапная сильная боль вместе с прерывистым дыханием и кашлем», — объяснила Львовская.

Она уточнила, что боль в сердце возникает при физической нагрузке, длится дольше 15 минут и не проходит после отдыха.

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