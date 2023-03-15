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16:32, 15 марта 2023Забота о себе

Кардиолог назвала отличия сердечной боли от всех остальных

Кардиолог Виктория Львовская: отличить сердечную боль можно по жжению в грудной клетке

Фото: Jochen Tack / Globallookpress.com

Кардиолог, ревматолог, кандидат медицинских наук Виктория Львовская рассказала, что боль в области сердца часто вызывают межреберная невралгия и изменения в грудном отделе позвоночника, а не проблемы кардиологического характера. Ее цитирует «Москва 24».

Также боли в области сердца часто бывают вызваны нарушением работы пищеварительного тракта, легких, трахеи или воспалением легочной плевры, добавила врач.

Характерным отличием сердечной боли Львовская назвала жжение в грудной клетке. Кроме того, по словам кардиолога, ее можно отличить от всех остальных по давлению, переходящему на плечо, спину, шею, нижнюю челюсть.

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Иногда на сердечную боль может указывать изменившееся дыхание. «Либо боль и сдавленность в сердце вместе с нестабильным или ускоренным сердечным ритмом и поверхностным дыханием. Также это может быть внезапная сильная боль вместе с прерывистым дыханием и кашлем», — объяснила Львовская.

Она уточнила, что боль в сердце возникает при физической нагрузке, длится дольше 15 минут и не проходит после отдыха.

Ранее кардиолог, автор книги «Сердце, стучи!» Ольга Савонина объяснила парадоксальную пользу ожирения для некоторых людей. По ее словам, люди с лишним весом легче переносят курсы химиотерапии во время лечения от рака.

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Александра Лисица
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