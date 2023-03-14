Врач объяснила парадоксальную пользу лишнего веса для некоторых людей

Кардиолог Савонина рассказала, что люди с лишним весом легче переносят курсы химиотерапии

Люди с лишним весом легче переносят курсы химиотерапии во время лечения от рака, рассказала кардиолог, автор книги «Сердце, стучи!» Ольга Савонина. Врач объяснила «Ленте.ру» парадоксальную пользу ожирения для некоторых людей.

По ее словам, люди с избытком жира в организме имеют показатели выживаемости выше, чем те, у кого нормальный вес. При этом и те, и другие страдают одинаковыми заболеваниями. «Например, такие пациенты благодаря большому количеству жировой ткани во время проведения курсов химиотерапии реже испытывают побочные эффекты, — отметила Савонина. — Также при накоплении жира в организме активнее размножаются важные для иммунитета Т-лимфоциты».

Термин «парадокс ожирения» появился в 2002 году во время исследования пациентов с избыточным весом и с диагнозом «ишемическая болезнь сердца». Врачи хотели доказать, что после операции на сердце их показатели будут хуже, чем у людей с нормальным весом. Однако результат исследования оказался противоположным Ольга Савонина кардиолог

По словам кардиолога, у людей с избыточной массой тела увеличивается количество гормона грелина. Он улучшает сократительную способность сердца и препятствует развитию сердечной недостаточности. «В любом случае, нужно понимать, что речь не идет о безусловной пользе ожирения, — предупредила она. — И важно усвоить, что высокий индекс массы тела — это не всегда показатель большого количества жировой ткани в организме».

Индекс массы тела можно считать лишь условным ориентиром, объяснила Савонина. Это, по ее словам, связано с тем, что при его расчете не учитывают, какую долю массы составляет жир, а какую мышцы и скелет. В результате он может быть одинаковым у людей с разной долей жировой ткани.

Однако врачи напоминают, что люди с ожирением имеют риски развития болезней сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета и других заболеваний Ольга Савонина кардиолог

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