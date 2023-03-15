Россияне стали чаще жаловаться на ЖКХ

Генпрокурор Краснов: число жалоб россиян на ЖКХ выросло в полтора раза

За 2022 год число жалоб на работу жилищно-коммунального хозяйства со стороны россиян значительно выросло. О том, что граждане стали чаще выражать недовольство ЖКХ, сообщил Генпрокурор Игорь Краснов, передает «РИА Новости».

Глава надзорного ведомства отметил, что проблемы функционирования ЖКХ остаются одним из основных факторов социального недовольства в стране. «Прокурорами ежегодно пресекаются сотни тысяч нарушений законов, принимаются меры к виновным. Однако обращения граждан, число которых за прошлый год увеличилось в полтора раза, убеждают в их недостаточности», — заявил Краснов.

В прошедшем году количество жалоб достигло 232 тысяч. Граждане возмущены плохой работой управляющих компаний, качеством и стоимостью услуг. Краснов считает, что рост числа недовольных свидетельствует о просчетах как властей, так и прокуроров. По его словам, в некоторых регионах власти и УК «чрезмерно вольно» отнеслись к трактовке постановления правительства о повышении тарифов на ЖКУ, а реакция прокуроров на это оказалась «несвоевременной и мягкой».

Глава Генпрокуратуры потребовал оперативно пресекать случаи завышения платы и нормативов потребления и возложения на граждан расходов, напрямую не связанных с деятельностью управляющих компаний. «Добивайтесь перерасчета и возвращения людям необоснованно полученных денежных средств», — добавил Краснов.

В марте сообщалось, что в 2023 году у россиян появится возможность контролировать расходы управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Такая функция появится в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).