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15:06, 10 марта 2023Среда обитания

Россияне смогут контролировать расходы коммунальщиков

Жильцам домов в России дадут возможность следить за расходами коммунальных организаций

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В 2023 году жильцам домов в России дадут возможность контролировать расходы управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Такая функция появится в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Минстроя Ирека Файзуллина.

«Мы в самое ближайшее время, я думаю, в 2023 году, завершим работу, чтобы через ГИС можно было и проводить оплаты все, и контролировать расходы в том числе и собственной управляющей организации по конкретному дому, и в целом открытую информацию от ресурсников», — заявил министр.

ГИС ЖКХ создали восемь лет назад и передали Минстрою, после чего началась доработка системы. Как пояснил Файзуллин, сейчас через нее оформляются все субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Ранее одними из главных проблем в сфере ЖКХ россияне назвали непрозрачность начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и работу управляющих компаний. Однако больше всего жалоб поступило на плохое состояние, содержание и ремонт домов.

Нина Ташевская
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