Россияне рассказали о главных проблемах в сфере ЖКХ

НП «ЖКХ Контроль»: главной проблемой в сфере ЖКХ оказалось плохое состояние домов

Главной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) оказалось плохое состояние, содержание и ремонт домов — на это пожаловались 16,1 процента опрошенных. О претензиях россиян к качеству услуг рассказали в НП «ЖКХ Контроль», пишет «Российская газета».

По данным специалистов, за первые шесть месяцев 2022 года на горячие линии региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ и в приемную Общероссийского центра «ЖКХ Контроль» поступило более 14 тысяч обращений. Среди популярных причин для жалоб граждан аналитики также указали начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и работу управляющей компании.

«Непреодолимым для собственников остаётся вопрос работы аварийно-диспетчерских служб. Несмотря на то, что обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания является лицензионным требованием, отсутствует культура общения с потребителями, не ведутся журналы учета заявок и не исполняются сроки ответа на звонок потребителя и исполнения заявок», — пояснил исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов.

Однако эксперт отметил, что на треть сократилось число жалоб, связанных с качеством коммунальных услуг. Такую тенденцию специалист объяснил исполнением региональных программ капитального ремонта, переводом жителей на альтернативные источники энергии и модернизацией коммунальной инфраструктуры.

Ранее стали известны главные для россиян проблемы при ремонте. По данным опроса «СберУслуги» и Rambler&Co, таковыми оказались невозможность уложиться в бюджет, нехватка необходимых стройматериалов и недовольство работой нанятых подрядных бригад.

