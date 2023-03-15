В Германии предупредили о риске полувековой модернизации армии

Бундесвер посчитал, что для модернизации армии ФРГ потребуется примерно 50 лет

Комиссар по делам вооруженных сил Германии Ева Хегль заявила, что при нынешних темпах закупок армии страны для модернизации потребуется примерно 50 лет. О содержимом ежегодного отчета бундесвера о состоянии ВС ФРГ сообщает Financial Times.

«Если бы мы оставались на нынешних темпах и существующих рамочных условиях, потребовалось бы около полувека, прежде чем только нынешняя инфраструктура бундесвера была бы полностью обновлена», — сказала Хегль. Она подчеркнула, что решение ФРГ поставить Украине вооружения «усугубил и без того серьезные проблемы с оснащением вооруженных сил», а также призвала власти обеспечить быструю замену военного оборудования.

При этом Хегль напомнила о фонде для модернизации вооруженных сил в размере 100 миллиардов евро, который был создан немецким канцлером Олафом Шольцем. Но в то же время, отметила она, в прошлом году из него «не поступило ни цента».

Ранее Ева Хегль заявила, что в вооруженных силах Германии «не хватает всего». В качестве примера она рассказала о дефиците экипировки, приборов ночного видения и радиооборудования. По ее мнению, этот фактор препятствует теоретическому и практическому обучению солдат.