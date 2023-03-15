В Германии предупредили о риске полувековой модернизации армии
Комиссар по делам вооруженных сил Германии Ева Хегль заявила, что при нынешних темпах закупок армии страны для модернизации потребуется примерно 50 лет. О содержимом ежегодного отчета бундесвера о состоянии ВС ФРГ сообщает Financial Times.
«Если бы мы оставались на нынешних темпах и существующих рамочных условиях, потребовалось бы около полувека, прежде чем только нынешняя инфраструктура бундесвера была бы полностью обновлена», — сказала Хегль. Она подчеркнула, что решение ФРГ поставить Украине вооружения «усугубил и без того серьезные проблемы с оснащением вооруженных сил», а также призвала власти обеспечить быструю замену военного оборудования.
При этом Хегль напомнила о фонде для модернизации вооруженных сил в размере 100 миллиардов евро, который был создан немецким канцлером Олафом Шольцем. Но в то же время, отметила она, в прошлом году из него «не поступило ни цента».
Ранее Ева Хегль заявила, что в вооруженных силах Германии «не хватает всего». В качестве примера она рассказала о дефиците экипировки, приборов ночного видения и радиооборудования. По ее мнению, этот фактор препятствует теоретическому и практическому обучению солдат.