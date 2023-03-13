В Германии пожаловались на «дефицит всего» в армии

NTV: уполномоченная бундестага Хегль заявила о «нехватке всего» в вооруженных силах ФРГ

Уполномоченная парламента ФРГ по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что в вооруженных силах страны «не хватает всего». Об этом она сообщила в эфире телеканала NTV.

Хегль пожаловалась на «нехватку всего» в армии Германии и в качестве примера заявила о дефиците экипировки, приборов ночного видения и радиооборудования. По ее мнению, этот фактор препятствует теоретическому и практическому обучению солдат.

В связи с этим Хегль призвала власти страны срочно улучшить состояние обеспечения вооруженных сил. По ее мнению, в первую очередь бундесвер нуждается в новых цифровых радиостанциях, поскольку используемая сейчас техника была произведена 30 лет назад. Она также призвала привести в порядок казармы.

Еще в январе Хегль сообщала, что Германия столкнулась с острой нехваткой вооружений и техники. «Бундесверу сейчас не хватает практически всего что только можно», — отметила она.