Германия столкнулась с острой нехваткой вооружений и техники

N-TV: армия ФРГ столкнулась с нехваткой снаряжения — от рюкзаков до танков и патронов

Бундесвер столкнулся с острой нехваткой практически всей номенклатуры необходимого для армии оборудования, снаряжения и боеприпасов — от рюкзаков, шлемов и раций, до танков и патронов для стрелкового оружия. Об этом заявила комиссар бундестага Германии по обороне Ева Хегль, сообщает N-TV.

«Бундесверу сейчас не хватает практически всего что только можно. У нас более тяжелая ситуация с материальной базой, чем до 24 февраля, потому что многое было дано на поддержку Украины, но ничего еще не заменено», — рассказала комиссар. По ее словам, для полной боеготовности армии не хватает как индивидуальной боевой экипировки, так и военной техники.

Политик отметила, что острая нехватка материальной базы и вооружений негативно скажется на авторитете армии ФРГ в преддверии передачи руководства Силами быстрого реагирования НАТО представителям бундесвера. Хегль призвала скорейшим образом направить выделенные ранее 100 миллиардов евро на проведение госзакупок для армии.

Ранее Хегль заявила, что из-за военной поддержки Украины в случае начала полномасштабной войны Германии хватит снарядов на один-два дня, а не на предписанные стандартами НАТО 30 дней. По словам исполнительного директора Федерального союза немецкой индустрии безопасности и обороны Кристофа Ацподиена, ситуация не улучшится, если снаряды будут поставлять из запасов армии Германии, а соответствующие контракты с промышленностью не будут заключены.