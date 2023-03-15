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09:11, 15 марта 2023Россия

Депутата от КПРФ исключили из партии

Депутата Мосгордумы от КПРФ Ступина исключили из партии

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина исключили из партии. Об этом он сообщил в ночь с 14 на 15 марта в своем Telegram-канале.

По словам члена столичного парламента, решение об исключении было доведено до него в 22:00, и на заседании по его вопросу присутствовал даже заместитель председателя партии Геннадия Зюганова Юрий Афонин.

«Только что бюро московского горкома КПРФ приняло решение о моем исключении из партии (...) За мое исключение проголосовали в том числе Зубрилин и Рашкин. Против лишь Десятова Татьяна Ивановна и Тарасов Павел Михайлович. За эту смелую позицию, которая сегодня дорого стоит, благодарю их отдельно», — написал в блоге Ступин.

Он отметил, что одной из причин, по которой его исключили из партии, стало голосование против отчета мэра столицы Сергея Собянина в Мосгордуме в 2022 году.

Ранее в КПРФ обещали разобраться и со смотревшим послание президента России Владимира Путина с лапшой на ушах депутатом Михаилом Абдалкиным.

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Марк Леонов
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