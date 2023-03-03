В КПРФ отреагировали на дело против слушавшего Путина с лапшой на ушах депутата

В КПРФ назвали партийным вопрос о наказании слушавшего Путина с лапшой на ушах депутата

Дело о дискредитации армии против самарского депутата КПРФ Михаила Абдалкина, который слушал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах, — это политтехнологический прием. Так на ситуацию в беседе с «Лентой.ру» отреагировал пресс-секретарь партии Александр Ющенко.

«Потому как раздули этот скандал, я считаю очень важно сказать, что буквально через три-четыре для [председатель КПРФ Геннадий] Зюганов выступил с сильной обличительной речью касательно нынешней ситуации вокруг специальной военной операции (СВО), вокруг внутренней пятой колонны. Эта речь была достаточно резонансной. Речь расходится по сетям достаточно активно. Есть в политтехнологиях момент, когда привлечение внимания к мелкому отвлекает от крупного. Именно с этой целью была раздута эта глупость господина Абдалкина», — сказал он.

Если мы сейчас будем обращать внимание на макароны, мы страну свою потеряем Александр Ющенко пресс-секретарь КПРФ

Александр Ющенко рассказал, что шум вокруг ситуации с депутатом Абдалкиным поднялся через день после выступления президента. Он отметил, что изначально на это никто не обратил внимания.

«Такая глупость, которую он допустил, яйца выеденного не стоит. Это партийный вопрос, наказание за него решится внутри партии. Внутрипартийный вопрос не подразумевает презентации для СМИ, для других партий», — сказал он.

Что касается этических норм, мы свою позицию высказали. Ситуация для нас крайне неэтична, непонятна и неприятна с точки зрения поведения депутата, который перепутал реальный и виртуальный мир, в котором он хочет показать свою популярность Александр Ющенко пресс-секретарь КПРФ

Дело Михаила Абдалкина

2 марта самарский депутат Михаил Абдалкин на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что на него завели дело. Газета «Коммерсантъ» выяснила, что полиция направила в суд административный протокол в отношении Абдалкина по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 50 тысяч рублей.

21 февраля Абдалкин разместил во «ВКонтакте» видео, на котором он слушает послание президента с лапшой на ушах. Это возмутило депутата Госдумы «Единой России» Александра Хинштейна. Он призвал коммунистов приструнить своего однопартийца.

3 марта председатель КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости пообещал, что внутри партии разберутся с делом депутата.