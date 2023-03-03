Зюганов пообещал разобраться со смотревшим Путина с лапшой на ушах депутатом

Зюганов заявил, что КПРФ разберется со смотревшим Путина с лапшой на ушах депутатом

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов пообещал, что внутри партии разберутся с делом депутата Самарской губернской думы Михаила Абдалкина, который смотрел послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах. Об этом лидер коммунистов заявил РИА Новости.

Зюганов не стал прямо отвечать на вопрос о том, будут ли исключать Абдалкина из КПРФ, подчеркнув, что это внутрипартийное дело. «Что значит — планируют [исключать], у партии есть свои порядки, есть свой устав, есть контрольная комиссия, разберутся», — заявил политик.

Ранее Абдалкин, на которого в результате завели административное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России, пообещал отстоять свою правоту в суде. Политику грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Заседание по его делу состоится 7 марта в Новокуйбышевском городском суде.

21 февраля состоящий в КПРФ депутат Самарской губернской думы Михаил Абдалкин опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео, на котором он смотрит послание президента Федеральному собранию с намотанными на уши макаронными изделиями. Это возмутило депутата Госдумы Александра Хинштейна, который заявил, что пока «Зюганов с трибуны восхищается вчерашним посланием президента, заверяя, что антипрезидентских "выпадов больше не будет"», его однопартиец «демонстрирует прямо противоположную линию».

23 февраля депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко заверил, что поступок Абдалкина не останется без внимания со стороны центральной ревизионной комиссии партии. Комментируя поведения самарского коллеги, он подчеркнул, что часто молодые люди «увлечены мнимой популярностью в интернете, и минутное желание быть популярным, получить десяток или сотню лайков зачастую переходят границу морально-этических норм».