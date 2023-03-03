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11:55, 3 марта 2023Россия

Смотревший Путина с лапшой на ушах депутат высказался о деле за дискредитацию

Смотревший Путина с лапшой на ушах депутат Абдалкин пообещал отстоять свою правоту в суде
Михаил Абдалкин

Михаил Абдалкин. Кадр: КРАСНОЕ РАДИО / YouTube

Смотревший послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах депутат самарской губернской думы Михаил Абдалкин пообещал отстоять свою правоту в суде. Об этом он написал на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в отношении Абдалкина завели административное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 50 тысяч рублей.

«Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность», — заявил он. По словам депутата, заседание суда состоится 7 марта в Новокуйбышевском городском суде.

21 февраля Абдалкин разместил во «ВКонтакте» видео, на котором он слушает послание президента с лапшой на ушах. Этим он возмутил депутата Госдумы Александра Хинштейна, который призвал коммунистов приструнить своего однопартийца.

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Марк Леонов
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