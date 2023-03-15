Мартиросян рассказал о начале карьеры в КВН

Гарик Мартиросян рассказал, что в КВН изначально выступал помощником музыканта

Популярный шоумен и продюсер Гарик Мартиросян рассказал, что в КВН изначально выполнял роль помощника музыканта и во время выступлений находился за кулисами. Начало своей карьеры в «Клубе веселых и находчивых» он раскрыл в интервью «7 Дней».

«На самом деле в КВН я пришел помощником музыканта. Первые несколько выступлений нашей команды меня вообще не было на сцене. Стоял за кулисами рядом с основным музыкантом и нажимал на аппаратуре нужные кнопочки, а еще играл на клавишных», — рассказал Мартиросян.

По словам шоумена, у него никогда не было мечты стать артистом на телевидении, и первое время в КВН он не понимал, к какому результату может прийти команда. Однако спустя несколько лет, когда коллектив «Новые армяне», в котором состоял Мартиросян, начал добиваться успеха, комик стал мечтать попасть в Высшую лигу. Прежде чем команде это удалось, пришлось много поработать и столкнуться с неудачами, добавил он.

Мартиросян в 90-е годы присоединился к ереванской команде КВН «Новые армяне». В 1997 году он стал ее капитаном. В том же году команда стала чемпионом Высшей лиги КВН.

Мартиросян также объяснил причины ухода из юмористического проекта Comedy Club. По словам шоумена, он понял, что вырос из этой программы.