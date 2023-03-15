Депутаты предложили запретить наказывать россиян за лайки в соцсетях

Ъ: депутаты подготовили законопроект о запрете штрафовать граждан за лайки в соцсетях

Депутаты фракции «Новые люди» предложили запретить привлекать к административной ответственности граждан за лайки в соцсетях. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Парламентарии направили соответствующий законопроект на заключение в правительство. Уточняется, что речь идет о реакциях под постами, дискредитирующими армию или разжигающими вражду. Депутаты хотят ввести поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), которые будут гласить, что действиями, предусмотренными соответствующими статьями КоАП, не может признаваться выражение эмоций в виде отметок к публикациям в социальных сетях.

В августе 2022 года Центральный районный суд Сочи приговорил к штрафу в три миллиона рублей военного пенсионера Евгения Золотова за фейки, распространенные в соцсети. Из приговора следовало, что подсудимый с 1 по 19 марта публиковал на своей странице в соцсети заведомо недостоверные сведения о ходе спецоперации, указывая на некомпетентность российской армии, и выражал пренебрежительное и оскорбительное отношение к российским военнослужащим. При назначении наказания суд принял во внимание смягчающие обстоятельства, в частности наличие на иждивении детей, содействие следствию, положительные характеристики. Кроме того, Золотов является военным пенсионером по выслуге лет.

