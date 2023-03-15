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18:49, 15 марта 2023Путешествия

Туристам пришлось спать на багажной ленте в аэропорту из-за ошибки авиакомпании

Ryanair бросила своих пассажиров в аэропорту Лансароте без еды и отказалась от объяснений

Фото: Dimitri Karastelev / Unsplash

Авиакомпания Ryanair бросила своих пассажиров в аэропорту Лансароте без еды после внезапной отмены рейса и отказалась объяснять причины. Туристы вынуждены были ночевать в авиагавани, передает Daily Mail.

По информации издания, путешественникам пришлось спать прямо на полу или либо на багажных лентах из-за ошибки авиакомпании. Когда рейс был внезапно отменен, пассажирам вернули багаж и пообещали предоставить отель на сутки, однако вскоре сотрудники Ryanair «вдруг куда-то исчезли». Туристов оставили в аэропорту без поддержки, а все кафе и рестораны были закрыты на ночь.

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«Всю ночь мы провели в здании аэровокзала. Ryanair даже не предоставил нам проживание в гостинице. Там были маленькие дети и старики, все просто спали где могли. Это был полный хаос. То, как Ryanair обращалась с нами, просто позорно», — рассказала путешественница Джоан МакГлинн (Joanne McGlynn).

Уточняется, что Ryanair не стала отвечать на вопросы и недовольство клиентов. Рейсы других авиакомпаний при этом продолжали летать без задержек, что указывает на отсутствие проблем с погодой, заключила МакГлинн. В результате пассажиры смогли вылететь лишь спустя почти сутки.

Ранее более 20 австралийских пассажиров лоукостера Jetstar провели 24 часа в японском аэропорту без еды и воды. Отмечается, что рейс из Токио в австралийский город Голд-Кост был задержан на сутки из-за проблем с самолетом.

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Зарина Дзагоева
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